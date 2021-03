Acqua: Confagricoltura, uso efficiente passa per innovazione reti idriche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le annate siccitose hanno creato danni per più di 15 miliardi, metà dei quali in quattro regioni: Puglia, Emilia Romagna, Sicilia e Sardegna. E l'Italia è al terzultimo posto nella classifica europea per investimenti nel settore idrico: solo 40 euro per abitante l'anno, contro una media europea di 100 euro. Confagricoltura invita a cogliere l'occasione del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico e del Recovery Plan per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, forieri di eventi estremi siccitosi e alluvionali, per ripristinare e realizzare quelle infrastrutture necessarie a gestire la risorsa idrica. Nei prossimi anni l'aumento delle temperature aggraverà ulteriormente la carenza idrica dell'Italia. L'agricoltura è il settore che più risentirà della siccità, per questo diventa sempre più importante riuscire ad accumulare l'acqua piovana, per poterla utilizzare nei momenti di carenza. Occorre distinguere fra l'acqua prelevata e l'effettivo consumo. Quello primario è l'unico settore economico che produce rispettando la risorsa idrica, perché quella impiegata nell'uso irriguo - ricorda Confagricoltura - non fuoriesce dal ciclo idrologico naturale, ma viene restituita al sistema ambientale, a valle dei processi produttivi. (Rin)