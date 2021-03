Covid: proteste anti restrizioni in diversi Paesi europei, scontri con la polizia in Germania e Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In numerose città europee si sono tenute ieri manifestazioni contro le restrizioni imposte per contenere i contagi da Covid-19. In Germania, Paesi Bassi, Austria, Bulgaria, Svizzera, Romania, Serbia, Polonia, Francia e Regno Unito si sono tenute proteste di piazza, in alcuni casi rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Molte delle persone scese in piazza ricadono nel fronte dei "negazionisti" della pandemia, che rifiutano in toto le misure restrittive e contestano le politiche nazionali di gestione dell'emergenza. Nel Regno Unito almeno 36 persone sono state arrestate e diversi agenti di polizia sono rimasti feriti durante una protesta anti-serrata a Londra. Le forze dell'ordine avevano lanciato l'allerta circa la possibilità di violazioni delle misure che impediscono riunioni pubbliche; al contempo, attivisti per i diritti civili e alcuni deputati chiedono un cambiamento nella legge per consentire le proteste anche nel contesto delle restrizioni sanitarie. (segue) (Res)