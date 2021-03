Covid: proteste anti restrizioni in diversi Paesi europei, scontri con la polizia in Germania e Regno Unito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono stati scontri fra manifestanti e forze dell'ordine a Kassel, nella Germania centrale, dove la polizia federale ha fatto ricorso a spray al peperoncino, manganelli e cannoni ad acqua per affrontare i partecipanti alle proteste. Anche a Kassel ci sono stati numerosi arresti. Alcune sigle dell'estrema destra hanno organizzato proteste in diverse città tedesche. In Finlandia, la polizia ha stimato che circa 400 persone, ammassate insieme senza maschere, si sono riunite nella capitale Helsinki, per protestare contro le restrizioni del governo. Più di 1.000 manifestanti anti-vaccinazioni sono scesi in piazza nella capitale romena, Bucarest, con il sostegno del partito di estrema destra Aur. (Res)