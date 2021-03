Frosinone: presidente Pompeo, a province Lazio 34,6 milioni per scuole superiori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nuovo decreto annunciato dal Ministro dell'Istruzione Bianchi, in corso di registrazione, assegna 1 miliardo e 125 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, riqualificazione energetica e nuova costruzione sulle scuole secondarie di secondo grado delle Province e delle Città metropolitane, dando continuità agli investimenti sull'edilizia scolastica". Lo comunica in una nota la Provincia di Frosinone. Il presidente Antonio Pompeo aggiunge che "Con il nuovo stanziamento di oltre 34.5 milioni di euro che il governo erogherà direttamente alle Province del Lazio potremo programmare interventi per garantire edifici sicuri e moderni agli studenti, agli insegnanti, ai lavoratori delle scuole superiori. Il riparto dei fondi per le province laziali è il seguente: Frosinone: 12.020.654 euro; Latina: 12.624.680 euro; Rieti: 4.153.887,41 euro e Viterbo: 5.874.246,31 euro - spiega -. L'Upi e le Province si stanno attrezzando per realizzare bene e velocemente gli interventi previsti - aggiunge Pompeo – ma serve un lavoro di squadra di tutto il Governo perché accanto alle risorse arrivi la semplificazione delle procedure e la possibilità di assumere personale specializzato, tecnici, ingegneri. Il Pnrr può essere lo strumento per dare gambe a questa svolta e per costruire scuole moderne in cui i giovani possano costruire bene il loro futuro", conclude. (Com)