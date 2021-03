Turchia: arrestato ad Ankara ex deputato filo-curdo Gergerlioglu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Omer Faruk Gergerlioglu, ex deputato turco del progressista e filo-curdo Partito democratico dei popoli (Hdp), è stato arrestato questa mattina nella sede del parlamento della Turchia, ad Ankara. Lo ha annunciato l’Hdp sul suo profilo Twitter. Gergerlioglu era stato privato mercoledì scorso, 17 marzo, del seggio e dello status di parlamentare, dopo essere stato condannato a febbraio a due anni e sei mesi di carcere con l’accusa di aver fatto “propaganda” in favore del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). Da quel momento il parlamentare si era rifiutato di uscire dalla sede del parlamento in segno di protesta contro la decisione, promettendo di non abbandonare l’edificio prima di una sentenza della Corte costituzionale a suo favore. Gli Stati Uniti hanno in precedenza condannato la decisione del parlamento relativa a Gergerlioglu, definendola “preoccupante”. Sempre il 17 marzo, il procuratore capo della Corte di Cassazione turca, Bekir Sahin, ha avviato una causa presso la Corte costituzionale per chiedere la messa al bando dell’Hdp, accusato di avere legami organici con il Pkk. (Tua)