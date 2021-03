Ecuador: elezioni presidenziali, missione Osa prende atto risultati primo turno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione di osservazione elettorale dell’Organizzazione degli Stati americani (Osa) in Ecuador ha preso atto della proclamazione dei risultati delle elezioni presidenziali da parte del Consiglio elettorale nazionale, che ha annunciato ufficialmente la partecipazione al ballottaggio dell’11 aprile di Andres Arauz, candidato dell’Unione per la speranza, e Guillermo Lasso, del Movimento Creo. Lo riferisce un comunicato dell’Osa. La missione, si legge nella nota, ha espresso soddisfazione per il fatto che dopo il primo turno i candidati abbiano potuto procedere a molteplici istanze di contestazione, che hanno permesso loro di confrontarsi secondo le norme di legge e ai cittadini di avere le garanzie di certezza necessarie in qualsiasi processo elettorale. In vista del secondo turno, la missione esorta i candidati alla presidenza e alla vicepresidenza e gli altri attori politici a condurre una campagna costruttiva e inclusiva, in cui prevalga il rispettoso scambio di idee. Inoltre, ribadisce l'importanza del rispetto del calendario elettorale stabilito.La missione, guidata dall’ex vicepresidente di Panama Isabel de Saint Malo, e composta da specialisti e osservatori internazionali, tornerà in Ecuador per osservare il secondo turno. (segue) (Brb)