Ecuador: elezioni presidenziali, missione Osa prende atto risultati primo turno (2)

- Il giovane Arauz, delfino dell'ex presidente Rafael Correa, ha chiuso il primo turno del 7 febbraio con un forte vantaggio, 32,7 per cento, sul conservatore Lasso, al terzo tentativo di conquistare il Palazzo di Carondelet, che ha ottenuto il 19,74 dei voti. Tema forte della campagna, la grave crisi economica che si incrocia con la delicata gestione dell’emergenza pandemica. Arauz promette di ripartire dal progetto “neo socialista” in auge in tutta la regione a inizio secolo, tra le altre cose con aiuti del governo alle classi più emarginate e ai giovani. Lo sfidante scommette sul rilancio dell’occupazione e su un piano di incentivi agli investimenti sulle infrastrutture, nonché alla piccola e media imprenditoria privata dell’agroalimentare. (segue) (Brb)