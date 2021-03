Ecuador: elezioni presidenziali, missione Osa prende atto risultati primo turno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arauz è stato presidente della Banca centrale e ministro coordinatore della Conoscenza e talento umano nel governo di Correa. Non fa mistero di credere nei precetti fondamentali del programma bolivariano, pronto a riassegnare allo Stato un ruolo centrale nell'economia del paese e rimettendo capitali come Mosca e Pechino al centro dell'orizzonte commerciale. Vicino all'argentino Alberto Fernandez e al boliviano Luis Arce, Arauz ha studiato negli Stati Uniti e parla inglese, francese e russo. Arauz è membro del Consiglio esecutivo dell'internazionale progressista, fondata nel 2020, e di cui fanno parte il democratico Usa Bernie Sanders, l'ex ministro greco delle Finanze Yannis Varoufakis e il vicepresidente del governo spagnolo, Pablo Iglesias. A Correa aveva pensato di affidare il ruolo di candidato vice, ma lo stop imposto dalle vicende giudiziarie, ha costretto Arauz a promettergli un ruolo di super consulente. Politico più noto per il legame con il suo mentore che per la sua storia personale, il giovane candidato ha promesso un assegno di mille dollari a un milione di famiglie, guadagnandosi una vivace polemica sui media. (segue) (Brb)