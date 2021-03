Ecuador: elezioni presidenziali, missione Osa prende atto risultati primo turno (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lasso rappresenta a tutti gli effetti l'opzione conservatrice. Aveva tentato l'assalto alla presidenza nel 2013 perdendo al primo turno con Correa ed è risultato sconfitto di misura (48,8 contro 51,1 per cento) al ballottaggio nel 2017 con Moreno. Lasso interpreta un'agenda neoliberista, promette di alleggerire la presenza dello stato, attirare capitale straniero e scommettere sull'incremento della produzione petrolifera e mineraria. Vicino all'Opus Dei, si è distinto per una ferma battaglia contro la legalizzazione dell'aborto e, pur difendendo la sua intesa con il mondo finanziario, rivendica le origini umili e il profilo di grande lavoratore per annacquare la cattiva immagine di cui godono in generale i banchieri nel paese. (segue) (Brb)