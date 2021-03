Ecuador: elezioni presidenziali, missione Osa prende atto risultati primo turno (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le elezioni, che coinvolgono poco meno di 13,1 milioni di cittadini, si eleggono oltre al presidente della Repubblica e il vicepresidente, i 137 deputati dell'Assemblea nazionale e cinque rappresentanti del Parlamento andino. Risulta eletto al primo turno il candidato presidente che ottiene il 50 per cento più uno dei voti o il 40 per cento più uno, ma con un margine di dieci punti percentuali sul secondo. L'insediamento del "ticket" vincente si effettuerà il 24 maggio. Il Paese si presenta alle urne con numeri non incoraggianti dal punto di vista economico. Le statistiche ufficiali parlano di un 6,6 per cento di disoccupazione e un 23,4 per cento di sotto occupazione. Per la Banca Mondiale l'Ecuador ha chiuso il 2020 con una recessione del 9,5 per cento, terza economia con le peggiori prestazioni di tutto il Sud America. Il rimbalzo stimato per il 2021, al 3,5 per cento, è dietro quello di altri paesi a lui paragonabili. Il debito pubblico è arrivato al 64 per cento del prodotto interno lordo e non tornerà entro il limite costituzionale del 40 per cento fino al 2030, in un quadro in cui ha pesato anche lo shock sui prezzi del petrolio a inizio 2020. (Brb)