Vaccini: Gelmini, confusione su territori eredità del vecchio piano

- Le Regioni hanno agito sulla base di un piano nazionale vecchio e inadeguato e, nella prima fase della campagna, hanno vaccinato in mezzo a una crisi di governo che si è risolta a metà febbraio. Hanno fatto degli errori, ma hanno anche chiesto al nuovo governo le regole. Le abbiamo decise e condivise: confido che ora recupereremo il gap. E il governo andrà in soccorso dove necessario. Così Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in un’intervista al “Corriere della Sera”. “Circa 2 milioni di ultraottantenni (la metà della platea complessiva) hanno ricevuto almeno una dose. Si poteva fare meglio, ma la confusione iniziale è eredità del recente passato e del fatto che, nella prima fase, il vaccino AstraZeneca era riservato fino ai 55 anni. Vaccinare gli anziani e i fragili è una priorità assoluta”. “Serve un cambio di passo, anche le Regioni lo auspicano e sono pronte a farlo. Appena insediato il nuovo commissario è stato varato, in accordo con le Regioni, il nuovo piano vaccinale per uniformare la campagna in tutto il Paese. Si va avanti per fascia d'età e per fragilità. Due giorni dopo il varo del piano è scoppiato il caso AstraZeneca, ma con le nuove regole e l'organizzazione di Regioni, esercito e Protezione civile, recupereremo rapidamente il gap. Non serve centralizzare ma organizzare: occorre un grande sforzo corale e lo stiamo realizzando senza scavalcare le Regioni, ma aiutandole”. (Rin)