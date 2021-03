Mafie: D'Uva (M5s), ricordiamo vittime innocenti con difesa "vittime viventi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la riflessione, la memoria e l'impegno per le vittime innocenti delle mafie penso vada messo in relazione al contesto di quel dato momento storico. Questo ricordo, questo rinnovato impegno lo viviamo nei giorni bui della crisi sanitaria, economica e sociale provocata dalla pandemia. Il 21 marzo del '21 può diventare la data di una promessa nuova: salvare quante più persone dalla morsa della criminalità organizzata, anche nelle sue ultime manifestazioni. Così il deputato questore M5S Francesco D'Uva in un post sul suo sito francescoduva.it dedicato alla Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. "Oggi - prosegue D'Uva - voglio onorare la memoria delle vittime innocenti che non sono più tra noi perché cadute per mano delle mafie, dedicando questo pensiero alle 'vittime viventi'. A quanti, cioè, sono soggiogati dalla prevaricazione della criminalità organizzata per assenza di opportunità. Ragazzi strappati alla scuola e buttati per le strade, donne che subiscono soprusi, imprenditori e commercianti ancora oggi soffocati dal racket e dall'usura". (Rin)