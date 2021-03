Business news: la Cina promuove rotta aerea Haikou-Parigi per merci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell’isola tropicale di Hainan, in Cina, lancerà a breve una rotta aerea Haikou-Parigi per il trasporto internazionale di merci dal suo porto di libero scambio. L’annuncio giunge a seguito di un accordo, firmato mercoledì 17 marzo, tra la filiale del gruppo Hainan Airlines addetta al trasporto merci e il gruppo francese La Poste. In base all'accordo, un Boeing 787-900 effettuerà viaggi di andata e ritorno tra Haikou e la capitale francese di Parigi due volte a settimana, con il volo inaugurale previsto per il 27 marzo. Le due società si sono impegnate a migliorare i servizi di trasporto aereo intercontinentale per i prodotti duty-free e la logistica del commercio elettronico oltre frontiera. Il primo giugno dello scorso anno, la Cina ha pubblicato un piano generale per il porto di libero scambio di Hainan, con l'obiettivo di trasformare la provincia in un porto di alto rilievo globale. (Cip)