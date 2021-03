Business news: India, Unctad prevede crescita del cinque per cento quest’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia dell’India, dopo una contrazione del 6,9 per cento l’anno scorso, dovrebbe crescere del cinque per cento quest’anno. Lo prevede lo studio della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad) “Out of the frying pan… Into the fire?”, un aggiornamento all’ultimo rapporto annuale. A settembre le stime erano del -6,9 per cento per il 2020 e del 3,9 per cento per il 2021. L’agenzia dell’Onu ha spiegato che le misure adottate dal governo l’anno scorso erano di dimensioni più ridotte e orientate all’offerta e alla liquidità mentre quelle proposte nel bilancio di quest’anno sono orientate al sostegno della domanda e agli investimenti pubblici. Tuttavia, la perdita di reddito reale cumulativa del 2020-21 è stimata nel 27,7 per cento del prodotto interno lordo rispetto alla tendenza precedente la pandemia di coronavirus. (Inn)