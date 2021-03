Business news: Iraq, Commissione nazionale investimenti, 970 progetti mai avviati e 800 incompleti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione nazionale per gli investimenti (Nic) dell’Iraq, Suha al Najjar, ha rivelato che esistono attualmente nel Paese 970 progetti il cui tasso di completamento è pari a zero e 800 progetti sospesi e attualmente incompleti. “La Nic ha statistiche relative ai progetti non avviati e incompleti”, ha detto Al Najjar, ripresa dall’agenzia di stampa irachena “Ina”. “Il totale delle licenze emesse dalla Nic dall’inizio della sua attività a oggi è pari a 2.400”, ha proseguito, sottolineando che “tra queste licenze, 970 progetti hanno un tasso di completamento pari a zero (...), 800 progetti sono incompleti (…) e il numero dei progetti completati è pari soltanto a 500”. La Nic è stata creata dal governo iracheno nel 2003, nel quadro della legge n. 13 sugli investimenti, che oltre a introdurre la nuova Autorità stabiliva un sistema di incentivi e misure per attirare investimenti stranieri nel Paese. (Res)