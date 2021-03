Business news: Egitto appalta a compagnia russa contratto per componenti combustibile nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità egiziana per l’energia atomica (Eaea) ha siglato un contratto con la compagnia statale russa Novosibirsk Chemical Concentrates Plant (Nccp) per fornire all’Egitto un nuovo lotto di componenti per combustibile nucleare a basso arricchimento. Lo riferisce un comunicato stampa dell’Eaea. Il lotto dovrebbe essere consegnato quest’anno. Il contratto è un accordo supplementare, parte di un accordo quadro siglato nel 2020, in base al quale l’impianto fornirà all’agenzia egiziana componenti per combustibile nucleare a basso arricchimento per il secondo reattore egiziano per test e ricerca (Et-rr2). I componenti del combustibile nucleare comprendono uranio, prodotti in leghe di alluminio e prodotti in polvere di alluminio. Nel 2020 l’Egitto ha già ricevuto un primo carico di componenti, nel quadro dell’accordo in questione. L’Et-rr2, progettato dalla compagnia argentina Invap, si trova nel Centro di ricerca nucleare presso l’impianto nucleare egiziano di Inshas. Il reattore è utilizzato per produrre radionuclidi, oltre che per ricerche di carattere fisico. (Cae)