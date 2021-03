Business news: Egitto, Bers eroga prestito da 50 milioni di dollari per piccole e medie imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) sostiene l'economia dell’Egitto con un pacchetto di finanziamenti di 100 milioni di dollari alla Banque du Caire, destinato in parte all’erogazione di prestiti alle micro, piccole e medie imprese locali. Lo ha reso noto lo stesso istituto europeo in un comunicato stampa. In particolare, 50 milioni di dollari saranno utilizzati per emettere garanzie bancarie e fornire anticipi di cassa per finanziare prestiti legati al commercio pre-esportazione e post-import a privati locali e aziende del settore della distribuzione. Altri 50 milioni aiuteranno la Banque du Caire ad aumentare i finanziamenti che a disposizione delle micro, piccole e medie imprese egiziane, che rimangono un segmento poco servito dell'economia reale. (Cae)