Business news: Arabia Saudita, il 28 marzo il lancio del programma “Made in Saudi”

- Con gli auspici del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, il ministro dell’Industria e delle Risorse minerarie di Riad, Bandar al Khorayef, lancerà il prossimo 28 marzo il programma “Made in Saudi”, che mira a sostenere i prodotti e i servizi sauditi a livello nazionale e globale. Il programma giunge nel quadro della volontà del principe Bin Salman di fornire sostegno al prodotto nazionale saudita e di rafforzare la sua qualità e competitività a livello regionale e globale. Secondo l’Autorità saudita per lo sviluppo dell’export, il lancio del programma avverrà tramite un evento virtuale, durante il quale sarà rivelato il marchio “Made in Saudi” e si terrà una conferenza stampa. (Res)