Business news: Sudafrica, governo di Pretoria approva acquisto del vaccino Pfizer

- Il governo del Sudafrica ha approvato l'acquisizione del vaccino Pfizer contro il Covid-19 per contribuire alla campagna di vaccinazione per 1,5 milioni di operatori sanitari e il resto della popolazione. Lo ha annunciato in una nota la presidente della South African Health Products Research Authority, Helen Reesha, precisando che la sua agenzia ha già acquistato 20 milioni di vaccini Pfizer e che il primo lotto di un milione di dosi dovrebbe arrivare nel Paese alla fine di aprile. "Poiché si tratta di un vaccino molto efficace, siamo abbastanza fiduciosi sulla sua efficacia", ha detto Reesha, esprimendo un cauto ottimismo sull'efficacia del vaccino Pfizer contro la variante sudafricana del virus. Finora un totale di 157.286 operatori sanitari sono già stati vaccinati in Sudafrica con il vaccino Johnson & Johnson. Il mese scorso le autorità di Pretoria sono state costrette a rinunciare a un milione di dosi del vaccino AstraZeneca a causa della sua scarsa efficacia contro la variante sudafricana: a tal riguardo, secondo quanto riferito dalla stessa Rees, ci sono dei piani in corso per inviare le dosi all'Unione africana per un'ulteriore distribuzione ad altri Stati africani. Pretoria ha rifiutato il vaccino AstraZeneca una settimana dopo aver ricevuto le prime dosi dall'India, sostenendo che il vaccino non avesse l'efficacia necessaria per tenere sotto controllo la variante mutante. Ciò ha spinto il governo sudafricano a ordinare i vaccini monodose di Johnson & Johnson per lanciare il suo programma di vaccinazione il mese scorso. (Res)