Business news: Oms, in Africa somministrate quasi 7 milioni di dosi di vaccino

- Quasi 7 milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19 sono state somministrate in Africa. È quanto reso noto in un comunicato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), secondo cui complessivamente 38 Paesi africani hanno finora ricevuto più di 25 milioni di dosi e 30 hanno avviato le loro campagne di vaccinazione, mentre solo attraverso l'iniziativa Covax - co-guidata dalla Coalizione delle innovazioni per la preparazione alle epidemie (Cepi), dall'Alleanza globale per le vaccinazioni (Gavi) e dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in collaborazione con il Fondo delle Nazioni unite per l'infanzia (Unicef) - sono state finora spedite più di 16 milioni di dosi di vaccino in 27 Paesi. “Sebbene l'Africa abbia ricevuto i vaccini in ritardo e in quantità limitate, molto terreno è stato coperto in un breve lasso di tempo. Ciò è dovuto alla vasta esperienza del continente nelle campagne di vaccinazione di massa e alla determinazione dei suoi leader e delle persone a frenare efficacemente il Covid-19 ", ha affermato Matshidiso Moeti, direttore regionale dell'Oms per l'Africa. "Rispetto ai Paesi di altre regioni che hanno avuto accesso ai vaccini molto prima, la fase di lancio iniziale in alcuni Paesi africani ha raggiunto un numero di persone molto più elevato", ha aggiunto. (Com)