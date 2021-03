Business news: compagnia di bandiera del Mozambico sospende voli con il Kenya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di bandiera del Mozambico, Linhas Aereas de Mocambique (Lam), ha annunciato la sospensione temporanea dei voli da e per il Kenya per "ragioni operative". È quanto affermato dalla stessa compagnia in un comunicato in cui non si fa riferimento alle ragioni effettive che hanno portato alla decisione, tuttavia è probabile che quest'ultima sia collegata al crollo del volume di passeggeri a causa della pandemia di Covd-19. Lo scorso 1 febbraio Lam ha annunciato la sospensione di alcuni voli nazionali a causa della pandemia. Nel frattempo, il Mozambico ha registrato un altro decesso correlato a Covid nelle ultime 24 ore, portando il numero totale di morti a 733. (Res)