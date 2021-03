Business news: Uganda: presidente Museveni querela il quotidiano "Daily Monitor" per diffamazione su vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Uganda, Yoweri Museveni, ha citato in giudizio per diffamazione il quotidiano indipendente "Daily Monitor" che lo aveva accusato di essersi vaccinato in segreto ancor prima che il Paese ricevesse formalmente i vaccini contro il Covid. Lo riferisce il quotidiano ugandese "The Independent". Già la scorsa settimana il capo dello Stato, al potere dal 1986, aveva invitato il “Daily Monitor” a scusarsi "a grandi lettere in prima pagina" per la "falsa" notizia ripresa a sua volta dal quotidiano statunitense “Wall Street Journal”. L'articolo, pubblicato lo scorso 23 febbraio, sostiene che il presidente Museveni e persone a lui vicine avrebbero ricevuto iniezioni di vaccino China Sinopharm "prima degli operatori sanitari e dei gruppi vulnerabili". Al momento della pubblicazione dell'articolo l'Uganda stava ancora aspettando l'arrivo di oltre 800 mila dosi di vaccino AstraZeneca. La scorsa settimana l’Uganda ha avviato la campagna di vaccinazione dopo aver ricevuto le prime 864 mila dosi di vaccino AstraZeneca nell’ambito dell’iniziativa Covax, lanciata dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per garantire l’accesso al vaccino nei Paesi in via di sviluppo. Altre 2.688.000 dosi sono attese nel mese di giugno. L'Uganda prevede di vaccinare il 49,6 per cento della sua popolazione in modo graduale. (Res)