Business news: Cina, investimenti diretti non finanziari in uscita in calo nel primo bimestre

- Gli investimenti non finanziari diretti (Odi) in uscita della Cina sono diminuiti del 7,9 per cento su base annua nei primi due mesi del 2021. Secondo i dati del ministero del Commercio cinese, il totale è ammontato a 99,38 miliardi di yuan (circa 15,36 miliardi di dollari) nel periodo. Gli investimenti nei paesi partner dell'iniziativa di connettività Belt and Road (Bri, Nuova via della seta) sono aumentati del 12,1 per cento su base annua, raggiungendo i 3,05 miliardi di dollari, pari al 19,9 per cento del totale. I dati mostrano che gli investimenti in uscita nell'industria manifatturiera e in quella delle comunicazioni hanno registrato una crescita robusta nei primi due mesi. Gli Odi delle imprese locali cinesi ha raggiunto 11,86 miliardi di dollari, in aumento del 3,2 per cento anno su anno, rappresentando il 77,2 per cento del totale nel periodo. Secondo il ministero, il valore dei contratti dei progetti all'estero appena firmati è sceso del 7,8 per cento su base annua a 30,63 miliardi di dollari. (Cip)