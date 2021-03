Business news: Cina, entrate fiscali in aumento del 18,7 per cento annuo nel primo bimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le entrate fiscali della Cina sono aumentate del 18,7 per cento su base annua nei primi due mesi del 2021, riprendendosi dopo il calo del 3,9 per cento registrato lo scorso anno. Sono i dati diffusi dal ministero delle Finanze cinese. Le entrate fiscali del Paese sono state pari a 4.180 miliardi di yuan (circa 644,47 miliardi di dollari) durante il periodo gennaio-febbraio. "La rapida espansione delle entrate fiscali nei primi due mesi è stata principalmente guidata dalla costante ripresa economica della Cina e da una base relativamente bassa durante lo stesso periodo dell'anno precedente", ha spiegato He Daixin, ricercatore presso l'Accademia nazionale di strategia economica cinese. Il gettito fiscale è stato di 3.700 miliardi di yuan (568,7 miliardi di dollari) nei primi due mesi, con un aumento del 18,9 per cento su base annua. Le entrate derivanti dall'imposta sul valore aggiunto (Iva), la più grande fonte di entrate fiscali nel Paese, sono aumentate di quasi il 20 per cento rispetto all'anno precedente, mentre l'imposta sul reddito delle società ha registrato un aumento del 13,2 per cento. Una ripartizione ha mostrato che il governo centrale e i governi locali hanno raccolto 2.050 miliardi di yuan e 2.130 miliardi di yuan di entrate fiscali, rispettivamente, durante i due mesi, entrambi in aumento del 18,7 per cento su base annua. (Cip)