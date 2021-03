Business news: Fmi, crescita economica Egitto al 5,5 per cento in anno fiscale 2021-22

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) prevede che l'economia dell’Egitto cresca del 5,5 per cento nel prossimo anno fiscale 2021-2022, al via il prossimo mese di luglio. Lo ha reso noto il dicastero delle Finanze del paese arabo in un comunicato stampa. "I risultati dell'Egitto di fronte alla pandemia di coronavirus sono andati oltre le aspettative internazionali", ha commentato il ministro Mohamed Maait. Recentemente, l'agenzia Fitch ha stabilito in Egitto un rating "B+" con outlook stabile, stimando per l’anno fiscale in corso (2020-2021) una crescita del 3 per cento e prevedendo per il prossimo anno fiscale (2021-2022) un tasso di crescita del 6 per cento. Il rapporto dell’Fmi citato dal ministero delle Finanze prevede un rapporto debito/Pil dell'88,1 per cento nel prossimo esercizio fiscale 2021-2022. "Si prevede che il debito continuerà a scendere al 77,7 per cento fino all’anno fiscale 2024-2025", aggiunge ministero. Il deficit di bilancio, prosegue il dicastero egiziano, dovrebbe scendere al 6,6 per cento nel prossimo anno fiscale 2021-2022 e al 4,9 per cento nell’anno fiscale 2024-2025. (Cae)