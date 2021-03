Business news: Algeria, 51.000 posti di lavoro persi nelle fabbriche durante il 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Algeria 51 mila persone hanno perso il lavoro nel 2020 per la chiusura delle fabbriche di assemblaggio automobili e di elettrodomestici a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19. Lo ha detto il ministro del Lavoro e dell'occupazione, Hachemi Djaboub, durante una visita alla città settentrionale di Chlef. Vale la pena ricordare che diverse fabbriche di assemblaggio di automobili in Algeria, per lo più di proprietà di uomini d'affari vicini all'ex presidente della Repubblica, Abdelaziz Bouteflika, sono state chiuse nel 2019 e nel 2020. I manager che per anni hanno rappresentato le principali case automobilistiche europee e asiatiche in Algeria sono perseguiti per casi di presunta corruzione: alcuni sono stati condannati anche a più di dieci anni di carcere. In un altro contesto, il ministro del Lavoro ha rivelato che 37.000 laureati hanno ottenuto contratti di lavoro a tempo determinato. “Lo sviluppo economico richiede la partecipazione di tutti per contribuire alla creazione di posti di lavoro e all'occupazione dei giovani laureati", ha concluso l'esponente del governo algerino. (Ala)