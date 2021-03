Business news: Oman, al via costruzione fabbrica di biocarburanti a Khazaen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Woqod, specializzata nel riciclo di oli da cucina, ha avviato i lavori di costruzione di un impianto per la produzione di biocarburante nella città economica di Khazaen, presso la capitale dell’Oman, Mascate, che sarà il primo stabilimento nel suo genere nel sultanato. L’impianto dovrebbe essere reso operativo per il mese di giugno 2021. Secondo Salem bin Suleiman al Dhahli, direttore esecutivo ad interim della Città economica di Khazaen, il sito in cui l’impianto sorge rappresenta una “località strategica, collegata direttamente ai principali porti e vie di comunicazione”. (Res)