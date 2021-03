Business news: Golfo, nel 2020 riserve di asset esteri in calo del 5,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume degli asset di riserva esteri dei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) ha raggiunto, alla fine del 2020, circa 667 miliardi di dollari, in calo del 5,8 per cento rispetto ai 707,8 miliardi di dollari di fine 2019. Lo afferma il Centro per le statistiche del Golfo, secondo cui il Ccg si trova al quinto posto a livello mondiale per il volume di asset di riserva esteri, dopo la Cina (3.357 miliardi di dollari), il Giappone (1.391 miliardi di dollari), la Svizzera (1.083 miliardi di dollari) e l’Unione europea (1.078 miliardi di dollari). Stando a dati della Banca centrale saudita (Sama), gli asset esteri di Riad hanno raggiunto a fine 2020 circa 453,6 miliardi di dollari, ovvero circa il 68 per cento del totale dell’area Ccg. (Res)