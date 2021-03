Business news: think tank, libertà economica Algeria migliorata ma Paese ancora oppresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria si è classificata al 168esimo posto su 178 paesi inseriti nella classifica sulla libertà economica pubblicata dal think tank statunitense Heritage Foundation. Il centro studi ha suddiviso le nazioni analizzate in cinque categorie: più libere (con un punteggio compreso tra 80 e 100); essenzialmente libere (70-79,9); moderatamente libere (60-69,9), essenzialmente non libere (50-59,9) e infine oppresse (0-49,9). È in quest'ultima categoria che si è posta l'economia algerina, che si colloca tra Burundi (161esimo posto) e Corea del Nord (170esima e ultima in classifica). Il punteggio di libertà economica dell'Algeria è 49,7, comunque in aumento di 2,8 punti rispetto all’anno scorso grazie a un miglioramento dal punto di vista fiscale. "Dopo essere diminuito per dieci anni consecutivi, il punteggio sulla libertà economica dell'Algeria quest'anno è aumentato. Per mettere il Paese sulla via verso una maggiore libertà economica, il governo deve rafforzare la magistratura e altre istituzioni dello Stato di diritto. Una maggiore apertura e una maggiore libertà finanziaria potrebbero migliorare il clima degli investimenti", spiega il think tank. I paesi vengono valutati in base a dodici criteri suddivisi in quattro capitoli: Stato di diritto (che include diritti di proprietà, efficienza giudiziaria e integrità del governo); peso del governo (che include il carico fiscale, la spesa pubblica e la salute fiscale); efficienza normativa (che include libertà di business, libertà di lavoro e libertà monetaria); apertura dei mercati (che includono libertà di commercio, libertà di investimento e libertà finanziaria). Il rapporto rileva che l’acquisto di immobili privati in Algeria è assai difficile, con procedimenti legali che possono essere lunghi e risultati imprevedibili. “La magistratura è generalmente debole, lenta e sotto pressione politica. Il clientelismo e la corruzione affliggono le imprese e i settori pubblici, soprattutto nel settore energetico”, aggiunge il think tank. Il rapporto osserva che "l'onere fiscale complessivo è pari al 37,2 per cento del reddito nazionale complessivo”, con una spesa pubblica che ha rappresentato il 38,5 per cento della produzione totale (Pil) negli ultimi tre anni, con disavanzi di bilancio che hanno raggiunto in media il 5,4 per cento del Pil. Il debito pubblico, invece, è pari al 46,3 per cento del Pil. Avviare un'impresa, gestire i permessi di costruzione e ottenere i collegamenti elettrici in Algeria è diventato più economico, “ma le interruzioni di corrente sono aumentate”. Il valore aggiunto per lavoratore si è evoluto, aumentando la libertà di impiego. Il governo, di fronte a un forte deficit di bilancio causato dal calo dei prezzi del petrolio, ha ridotto drasticamente i sussidi per il carburante nel 2020. Quanto all’apertura dei mercati, il think tank afferma che gli investitori stranieri sono generalmente limitati allo status di minoranza e le restrizioni alla proprietà straniera limitano ulteriormente il dinamismo degli investimenti, particolarmente necessari. Il mercato dei capitali è sottosviluppato e il settore finanziario rimane dominato dalle banche pubbliche. (Ala)