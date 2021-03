Business news: Fondo sviluppo industriale saudita, nel 2020 prestiti per 3,9 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo per lo sviluppo industriale dell’Arabia Saudita ha concesso nel 2020 prestiti per 17,6 miliardi di rial (3,9 miliardi di euro), il valore più alto da quando l’istituzione è stata creata. Nello specifico, il Fondo ha concesso in tutto 212 prestiti, 201 dei quali per progetti industriali, minerari, energetici, e servizi logistici. L’84 per cento delle somme totali è stato prestato a piccole e medie imprese (Pmi). Il valore dei prestiti concessi complessivamente al settore industriale, secondo il quotidiano finanziario “Al Eqtisadiya”, ha raggiunto l’anno scorso i 15 miliardi di rial (3,3 miliardi di euro). Il settore minerario ha ricevuto complessivamente 1,2 miliardi di rial (268 milioni di euro), i servizi logistici 783 milioni di rial (175 milioni di euro) e il settore energetico 10 milioni di rial (2,2 milioni di euro). (Res)