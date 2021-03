Business news: governatori Nigeria a favore del vaccino AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Forum dei governatori della Nigeria (Ngf), che riunisce i leader dei 36 Stati del Paese, ha espresso la sua fiducia nell'efficacia del vaccino anti Covid-19 sviluppato dalla compagnia farmaceutica AstraZeneca e ha invitato a non interrompere la campagna vaccinale già avviata. In un comunicato congiunto, firmato a conclusione della 28ma riunione dell'organismo in videoconferenza, i governatori si sono impegnati a incoraggiare l'uso del vaccino, esortando i nigeriani a mantenere la calma e a segnalare eventuali controindicazioni a seguito della sua somministrazione. La riunione era stata convocata anche per discutere dello scottante tema dei sussidi per la benzina, agevolazione che il governo federale di Abuja sta progressivamente eliminando e che ha alimentato forti timori per un aumento dei prezzi in un periodo di grave crisi interna. Nel comunicato di 11 paragrafi pubblicato dopo la riunione, solo l'ultimo paragrafo ha fatto riferimento alla questione, senza approfondirne gli aspetti. Il governo federale aveva annunciato che avrebbe consultato tutti i governatori degli Stati prima di procedere alla sospensione dei sussidi. Ribadendo la sua decisione di non aumentare il prezzo alla pompa della benzina per il mese di marzo, la compagnia di Stato Nnpc ha di recente annunciato che avrebbe mantenuto l'attuale prezzo al litro per tutto il mese di marzo. (Res)