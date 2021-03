Business news: Congo-Kinshasa, ambasciatore Ue Chataigner incontra premier su priorità cooperazione 2021-2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore dell'Unione europea in Repubblica democratica del Congo (Rdc), Jean-Marc Chataigner, ha incontrato il nuovo primo ministro del Paese, Sama Lukonde, per illustrare le linee prioritarie d'azione del nuovo programma di cooperazione congiunta per il periodo 2021-2027. L'incontro, riferisce su Twitter lo stesso Chataigner, è stata occasione di rinnovare il sostegno di Bruxelles all'attuazione di un programma di riforme strutturali che vadano a beneficio del popolo congolese. L'Unione europea sta infatti definendo i contenuti ed il bilancio del nuovo programma, che secondo quanto appreso da "Agenzia Nova", si inquadrerà nel proseguimento dei progetti già avviati nei settori della salute, delle infrastrutture, della biodiversità, dell'agricoltura, con interventi su aspetti della governance economica e dell'espressione democratica, la giustizia e la difesa. (Res)