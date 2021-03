Business news: l’app Bilibili si quota a Hong Kong e punta a incassare 3,2 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma di streaming video Bilibili vuole assicurarsi fino a 3,2 miliardi di dollari attraverso la quotazione alla borsa di Hong Kong. Lo rende noto in un comunicato la stessa società, già quotata al Nasdaq, che punta a vendere 95 milioni di azioni nell'offerta pubblica iniziale per un massimo di 107 euro ad azione. Bilibili si unisce così a un numero sempre più ampio di aziende cinesi che cercano di vendere le proprie azioni sulla borsa di Hong Kong, mercato che si dimostra particolarmente attraente per le nuove quotazioni. Le banche Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Ubs stanno conducendo l’operazione, che dovrebbe partire il prossimo 23 marzo. Bilibili, i cui principali finanziatori sono i gruppi Tencent, Alibaba e Sony, nasce nel 2009 come sito web dedicato all'intrattenimento dei giovani cinesi. Generando entrate dalla pubblicità, dal live-streaming e dalle iscrizioni premium, la piattaforma ha ampliato la sua offerta a cartoni animati, fumetti e videogiochi. Lo scorso anno, aziende come Bilibili hanno beneficiato del tempo libero dei consumatori, costretti a lungo in casa a causa del coronavirus. È così che la piattaforma di intrattenimento ha registrato 202 milioni di utenti attivi mensili medi nel quarto trimestre del 2020, un aumento del 55 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. L'ultimo rapporto annuale riporta che nel 2020 i possessori di smartphone rappresentavano il 90 per cento degli utenti attivi mensili. (Cip)