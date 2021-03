Business news: Cina, regolatori convocano undici aziende per uso tecnologie "deepfake"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I regolatori cinesi hanno recentemente convocato undici società tecnologiche nazionali, tra cui Alibaba Group, Tencent e ByteDance, per colloqui sull'uso delle tecnologie "deepfake" – una tecnica per la sintesi dell'immagine umana basata sull'intelligenza artificiale – sulle loro piattaforme di contenuti. Le convocazioni confermano un'intensificazione del controllo del settore. In una dichiarazione, l'Amministratore del cyberspazio cinese ha spiegato che assieme al ministero della Pubblica sicurezza si è svolto un incontro con le aziende per "valutazioni della sicurezza" e di potenziali problemi con deepfake e app social audio. Secondo quanto riferito, anche Kuaishou Technology e Xiaomi Corp hanno partecipato all'incontro. La Cina ha aumentato il controllo dei suoi giganti di Internet negli ultimi mesi, citando preoccupazioni per il comportamento monopolistico e la potenziale violazione dei diritti dei consumatori. Le autorità di regolamentazione hanno anche sollecitato le società a "condurre da sole valutazioni sulla sicurezza" e a presentare rapporti al governo quando intendono aggiungere nuove funzioni o nuovi servizi di informazione che "hanno la capacità di mobilitare la società". (Cip)