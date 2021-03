Business news: India, nel 2020 importate merci dalla Cina per 58,71 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 l’India ha importato merci dalla Cina per 58,71 miliardi di dollari. Lo ha comunicato il ministero del Commercio indiano nella risposta a un’interrogazione parlamentare, confermando i dati preliminari. Nonostante le tensioni al confine, la Cina è stato il primo Paese fornitore di beni, precedendo gli Stati Uniti (26,89 miliardi di dollari), gli Emirati Arabi Uniti (23,96 miliardi), l’Arabia Saudita (17,73 miliardi) e l’Iraq (16,26 miliardi). Il valore delle importazioni dai cinque Paesi, 143,55 miliardi di dollari, rappresenta il 38,59 per cento del totale, di 371,98 miliardi. Il valore del commercio bilaterale sino-indiano è stato di 77,7 miliardi di dollari l'anno scorso, mentre quello del commercio bilaterale indo-statunitense è stato di 75,9 miliardi di dollari. L’India ha anche aumentato le sue esportazioni in Cina di circa l’undici per cento rispetto all’anno precedente, a 19 miliardi di dollari. (Inn)