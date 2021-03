Business news: India, camera alta approva innalzamento limite investimenti esteri diretti nelle assicurazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio degli Stati, la camera alta del parlamento dell’India, ha approvato l’Insurance (Amendment) Bill 2021, il disegno di legge, di iniziativa governativa, che innalza la quota degli investimenti esteri diretti nel settore delle assicurazioni dal 49 al 74 per cento. Il testo passa alla Camera del popolo (bassa), dove l’Alleanza democratica nazionale (Nda) guidata dal Partito del popolo indiano (Bjp) ha la maggioranza. La ministra delle Finanze, Nirmala Sitharaman, ha spiegato che gli investimenti aiuteranno il settore a soddisfare le esigenze di capitali, ad ampliare la diffusione dei prodotti assicurativi nel Paese e a sviluppare un mercato più competitivo. L’esponente del governo ha ricordato che la decisione di consentire un maggior afflusso di finanziamenti stranieri è stata presa dopo le consultazioni tra l’Insurance Regulatory and Development Authority (Irdai), l’ente di vigilanza, e le parti interessate e ha sottolineato che il mercato è molto regolato e che i capitali dovranno essere investiti solo in India, senza attraversamenti di frontiere. Il comparto assicurativo indiano si è aperto agli investimenti esteri diretti nel 2000, con un limite del 26 per cento, portato al 49 nel 2015. (Inn)