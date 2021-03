Business news: Oman, introdotta dal 16 aprile l’Iva al 5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Oman inizierà ad applicare l’imposta sul valore aggiunto (Iva) del 5 per cento, a partire dal prossimo 16 aprile. Lo riferisce l’agenzia di stampa omanita “Ona”. La nuova imposta dovrebbe contribuire al prodotto interno lordo (Pil) del Paese nella misura dell’1,5 per cento, e garantire un gettito di circa 400 milioni di rial omaniti (circa 1 miliardo di dollari Usa) all’anno. L’introduzione dell’Iva giunge in conformità con il quadro concordato nell’ambito del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg). Hanno per ora introdotto l’Iva gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita, seguiti dal Bahrein. Riad ha successivamente aumentato lo scorso luglio 2020 l’imposta al 15 per cento, per compensare il calo delle entrate legato alla crisi dei prezzi petroliferi. (Res)