Business news: Turchia, Banca centrale alza tasso interesse di riferimento al 19 per cento

- La Banca centrale della Repubblica di Turchia ha deciso di aumentare dal 17 per cento al 19 per cento il tasso ufficiale di riferimento per affrontare il calo della lira turca e l’aumento dei prezzi. In una nota, la Banca centrale turca ha affermato che le prospettive di crescita globale e i prezzi delle materie prime internazionali sono aumentati a causa degli sviluppi positivi sperimentati nel processo di vaccinazione con le politiche monetarie e fiscali espansive. Nella nota la Banca centrale ha sottolineato che le crescenti aspettative di inflazione globale hanno causato incertezze riguardo alle politiche monetarie dei Paesi sviluppati e fluttuazioni dei mercati finanziari globali. "L'attività economica sta seguendo corso positivo. Con l'allentamento delle restrizioni dovute alla pandemia, si prevede un aumento dell'attività economica nei servizi e nei settori correlati. Tuttavia, i rischi sull'attività economica rimangono importanti a seconda dei possibili sviluppi riguardanti il decorso della pandemia. Nel frattempo, l'aumento dei prezzi per i prodotti importati continua a incidere negativamente sul saldo delle partite correnti, mentre la crescita del credito, rallentata a causa dell'inasprimento delle condizioni finanziarie, ha recentemente mostrato una tendenza al rialzo”, ha riferito la Banca centrale turca. “Le condizioni della domanda interna, gli effetti cumulativi sui costi, in particolare il tasso di cambio, l'aumento dei prezzi internazionali dei prodotti alimentari e di altre materie prime e gli alti livelli delle aspettative di inflazione continuano a influenzare negativamente il comportamento dei prezzi e le prospettive di inflazione”, prosegue la nota. Nella nota, la Banca centrale ha aggiunto che il Comitato di politica monetaria ha deciso di attuare una forte stretta monetaria aggiuntiva, tenendo conto dei rischi al rialzo posti da questi sviluppi sulle aspettative di inflazione, sul comportamento dei prezzi e sulle prospettive di inflazione a medio termine. Nell'annuncio, la Banca centrale ha sottolineato che l'orientamento restrittivo della politica monetaria sarà mantenuto per lungo tempo fino a quando non vi saranno segnali di un calo permanente dell'inflazione e della stabilità dei prezzi. "L'equilibrio tra il tasso di politica monetaria e l'inflazione sarà mantenuto in modo da preservare il forte effetto disinflazionistico, fino alla stabilità permanente dei prezzi e all'obiettivo del 5 per cento”, ha riferito la Banca centrale. (Tua)