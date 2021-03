Business news: Iraq, siglati contratti per investimenti in gas a Diyala e nell’Anbar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio dell’Iraq, Ihsan Abdul Jabbar Ismail, ha annunciato la firma di accordi con compagnie internazionali per investimenti nel gas, nei governatorati dell’Anbar e di Diyala. Secondo l’agenzia di stampa “Ina”, il ministro lo ha rivelato durante la sua partecipazione in formato virtuale alla conferenza di Berlino sul clima. “I piani del governo e del ministero mirano a muoversi gradualmente verso l’utilizzo di carburante pulito, come gas, energia solare ed eolica e altri, tramite un aumento del lavoro, della produzione e degli investimenti in questi importanti settori”, ha detto Abdul Jabbar. L’esecutivo di Baghdad sta lavorando per ridurre il tasso di utilizzo di idrocarburi e carburanti derivati, mirando d’altra parte a produrre dieci gigawatt di energia da progetti fotovoltaici. (Res)