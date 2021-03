Business news: ministero Esteri egiziano, dichiarazioni etiopi su diga Gerd minacciano la sicurezza regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni delle autorità etiopi sulla volontà di proseguire il riempimento unilaterale della Grande diga della rinascita etiope (Gerd) minacciano le vite dei cittadini sudanesi ed egiziani. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri egiziano in una nota. “Le prese di posizione dell’Etiopa rappresentano una minaccia alle popolazioni di Egitto e Sudan. La dichiarazione giunge dopo che ieri l'Etiopia ha ribadito la sua richiesta per la ripresa dei colloqui tripartiti diretti sulla questione della Gerd, rifiutando indirettamente la proposta sudanese per una mediazione quadripartita che coinvolga Nazioni unite, Unione africana, Stati Uniti e Unione europea. Parlando nel corso del briefing settimanale con la stampa, il portavoce del ministero degli Esteri etiope, Dina Mufti, ha dichiarato che il suo Paese è impegnato negli sforzi mediati dall'Unione africana per un accordo sul riempimento e sul funzionamento della diga. "Abbiamo rispetto per l'Unione africana e contiamo su di essa per raggiungere una soluzione sulla Grande diga della rinascita etiope", ha detto Mufti. Nel frattempo il vicepremier e ministro degli Affari esteri, Demeke Mekonnen, ha affermato che completare il progetto Gerd equivale a garantire la sovranità del Paese. “Lo sviluppo del fiume Abay (nome etiope del primo tratto del Nilo Azzurro) e il completamento della diga vanno oltre il lavoro per la generazione futura. Si tratta di garantire la sovranità del Paese ", ha detto Demeke - che è anche presidente del Consiglio nazionale per la costruzione della Gerd - intervenendo ad un simposio organizzato in occasione del decimo anniversario dell'inizio della costruzione della diga. (Cae)