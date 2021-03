Business news: Hong Kong, tasso di disoccupazione al 7,2 per cento, il più alto dal 2004

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi tre mesi il tasso di disoccupazione di Hong Kong è salito al livello più alto dal 2004 a causa dell'impatto della pandemia di coronavirus, attestandosi al 7,2 per cento, in aumento rispetto al sette per cento registrato nel precedente periodo, terminato a gennaio. Lo rende noto il dipartimento di Censimento e statistica della regione amministrativa speciale di Hong Kong. Il tasso di sottoccupazione è passato dal 3,8 per cento al quattro per cento nello stesso periodo. "Il mercato del lavoro è rimasto sotto una notevole pressione", ha affermato il segretario per il Welfare Law Chi-kwong, sottolineando che il tasso di disoccupazione nel settore della vendita al dettaglio è passato dall'8,9 al 9,1 per cento. (Cip)