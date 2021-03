Business news: India, Stelis Biopharma produrrà 200 milioni di dosi del vaccino Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa farmaceutica indiana Stelis Biopharma ha firmato un accordo di partnership col fondo sovrano Russian Direct Investment Fund (Rdif) per la produzione di 200 milioni di dosi del vaccino contro il coronavirus Sputnik V, utili a vaccinare cento milioni di persone. Lo riferisce un comunicato stampa di Stelis Biopharma. L’intesa è stata siglata sotto l’egida di Enso Healthcare Llp, società di servizi partner di Rdif in India. Le parti intendono avviare le forniture nel terzo trimestre dell’anno. Kirill Dmitriev, amministratore delegato di Rdif, ha espresso soddisfazione per l’accordo dichiarando che “i volumi significativi di vaccini che saranno prodotti insieme a Stelis aiuteranno ad ampliare l’accesso al vaccino su scala globale”. Arun Kumar, fondatore di Strides Pharma Science Limited, gruppo cui fa capo Stelis, si è detto lieto del “contributo sostanziale alla fornitura globale del vaccino Sputnik V” che l’azienda di Bangalore potrà dare. (Inn)