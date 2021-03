Business news: Libia, a febbraio 1,2 miliardi di dollari di entrate petrolifere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume delle entrate petrolifera in Libia è stato pari a 1,2 miliardi di dollari nel mese di febbraio, mentre i ricavi cumulativi dalla revoca dello stato di forza maggiore fino al 10 marzo sono stati superiori a 7,7 miliardi di dollari. Lo ha reso noto la National Oil Corporation (Noc) il 14 marzo, dopo l'incontro che ha riunito il primo ministro del governo di unità nazionale, Abdulhamid Dabaiba, e il presidente della Noc, Mustafa Sanallah. La Noc ha indicato che le procedure temporanee per quanto riguarda i proventi petroliferi depositati sul conto della Libyan Foreign Bank (Lpdf) sono terminate, ma non ha esplicitamente annunciato la revoca del congelamento dei fondi. (Lit)