Business news: Egitto, modifiche legislative in arrivo per i crediti in sofferenza

- La Camera dei rappresentanti dell’Egitto ha approvato degli emendamenti alla Legge sul fallimento e la liquidazione che consentono ai progetti in sofferenza di cercare l'aiuto di istituzioni e fondi finanziari privati, piuttosto che affidarsi esclusivamente alle banche. “Il nuovo disegno di legge apre la porta a finanziamenti che porterebbero a risolvere i crediti in sofferenza”, ha detto Ibrahim el Heneidi, presidente della commissione parlamentare per gli Affari legislativi della Camera dei rappresentanti. "La realtà pratica ha rivelato che fare affidamento sulle banche solo per evitare i fallimenti potrebbe non essere fattibile in tutti i casi. Il disegno di legge apre la porta ad altre parti, comprese le istituzioni finanziarie e le entità autorizzate, per fornire strutture finanziarie e crediti ai progetti in sofferenza”, ha sottolineato El Heneidi. Il disegno di legge non nomina alcuna istituzione o fondo finanziario specifico, lasciando aperta la possibilità ai fondi di investimento straniere e alle istituzioni di private equity per investire in Egitto. (Cae)