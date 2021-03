Business news: Egitto, prevista riduzione del deficit di bilancio al 6,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto prevede di ridurre il deficit di bilancio al 6,6 per cento nel prossimo anno fiscale 2021-2022, che prenderà il via il primo luglio. Lo ha annunciato il portavoce della presidenza, Bassam Radi, sulla pagina ufficiale Facebook. L’annuncio giunge dopo il colloquio tra il capo dello Stato, Abdel Fatah al Sisi, e il ministro delle Finanze, Mohamed Maait. Secondo quest’ultimo, il bilancio del prossimo anno fiscale mira a un disavanzo preliminare dell’1,5 per cento. “Il nuovo bilancio cerca di continuare gli sforzi intesi a mantenere l'equilibrata stabilità fiscale nel pieno della pandemia di coronavirus, nonché a sostenere l'attività economica e a stimolarla senza sconvolgere la sostenibilità del debito e gli indicatori di bilancio", ha affermato Maait. Il ministro delle Finanze ha annunciato che verranno portati avanti gli sforzi per la protezione sociale e per il miglioramento delle condizioni di vita attraverso una serie di passaggi. Tra questi progetti figura la sostituzione di circa 70 mila automobili obsolete, taxi e microbus, per un finanziamento di 2,1 miliardi di sterline (circa 159 milioni di dollari). (Cae)