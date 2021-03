Business News: Libia, fonti stampa, compagnie turche coinvolte in sviluppo porto Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Funzionari del Governo di accordo nazionale (Gna), ora ufficialmente ex autorità esecutiva riconosciuta dalla comunità internazionale in Libia, avrebbero chiesto alla Turchia di contribuire alla costruzione di un nuovo porto commerciale a Tripoli, e le compagnie turche rappresenterebbero la "scelta primaria" dell'esecutivo. Lo riferisce il quotidiano turco filo-governativo “Daily Sabah”, secondo cui il ministero dell’Ambiente e dell’Urbanizzazione di Ankara ha cominciato di conseguenza a raccogliere richieste da compagnie locali interessate al progetto. Il porto in questione dovrebbe essere chiuso al trasporto di cargo, ed essere adibito al trasporto passeggeri, mentre il traffico merci dovrebbe essere trasferito presso il futuro porto di Zawiya, nell’ovest del Paese. Lo scalo di Tripoli dovrebbe essere costruito secondo un modello build-operate-transfer (Bot), utilizzato normalmente per finanziare progetti su larga scala, tipicamente legati all'infrastruttura ed edilizia, tramite partenariati pubblico-privato. Secondo “Daily Sabah”, anche alcune compagnie cinesi ed europee hanno manifestato interesse, ma le imprese turche sarebbero la “scelta primaria del Gna”. La Libia è un partner strategico della Turchia, particolarmente dopo il controverso accordo siglato da Ankara e Tripoli per la delimitazione delle Zone economiche esclusive nel novembre del 2019. Nel 2020 la Turchia ha esportato verso la Libia merci per 1,6 miliardi di dollari, con l’obiettivo di raggiungere quota 10 miliardi. Imprese appaltatrici turche sono inoltre attive da tempo nel Paese, specialmente prima della caduta dell’ex rais Muammar Gheddafi nel 2011. Le compagnie turche hanno avviato progetti edilizi per un valore che raggiunge i 29 miliardi di dollari, ma i progetti sono rimasti incompiuti a causa delle tensioni e delle guerre degli ultimi dieci anni. (Tua)