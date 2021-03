Business news: compagnia russa sigla contratto per esplorazioni offshore in Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Petrolio e delle Risorse minerarie della Siria ha siglato un secondo accordo con una compagnia russa per esplorazioni offshore di petrolio e gas nelle acque territoriali siriane, nel Mediterraneo orientale. Secondo il quotidiano siriano governativo “Al Thawra”, il dicastero di Damasco e la compagnia russa Capital hanno siglato un accordo per la ricerca di petrolio nel Blocco offshore 1, nella Zona economica esclusiva siriana nel Mediterraneo, al largo delle coste di Tartous. Secondo il quotidiano, in base all’accordo la compagnia avrà diritti esclusivi per l’esplorazione e lo sviluppo del blocco in questione. (Res)