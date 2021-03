Turchia: proteste ad Ankara e Istanbul contro ritiro da Convenzione su violenza donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di donne si sono radunate oggi in Turchia per manifestare, nella capitale Ankara e a Istanbul, contro la decisione del presidente Recep Tayyip Erdogan di ritirare il Paese dalla Convenzione del Consiglio d’Europa per la violenza sulle donne sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, anche nota come Convenzione di Istanbul, siglata da 32 Paesi nel 2011. Nella città del Bosforo, numerose donne si sono radunate lungo il molo del distretto di Kadikoy, protestando contro il decreto presidenziale. Secondo il portale “T24”, inoltre, la polizia è intervenuta per disperdere un gruppo di donne che manifestava nel quartiere di Kizilay, nella capitale Ankara. (segue) (Tua)