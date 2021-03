Business news: Kirghizistan-Uzbekistan, firmato accordo per Fondo di sviluppo congiunto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Kirghizistan e Uzbekistan hanno firmato un accordo per l’istituzione di un Fondo di sviluppo congiunto. Ne dà notizia il servizio stampa del Consiglio dei ministri kirghiso, secondo cui il documento è il risultato della comune volontà di espandere le relazioni commerciali, finanziarie e gli investimenti tra i due Paesi. Il Fondo di sviluppo kirghiso-uzbeko ha l’obiettivo di promuovere la cooperazione economica tra i due Paesi dell’Asia centrale, la modernizzazione e lo sviluppo delle rispettive economie e le opportunità di investimento. Il fondo sarà gestito da un apposito consiglio e avrà sede a Bishkek. Si occuperà, nello specifico, di finanziare progetti sostenibili in settori prioritari dell’economia kirghisa attraverso la concessione di fondi, la partecipazione nei capitali e altri strumenti finanziari. I settori coinvolti sono in particolare l’agroindustria, l’industria tessile, quella manifatturiera, quella mineraria e metallurgica, i trasporti, l’edilizia, il commercio, lo sviluppo dell’imprenditorialità, l’energia, le infrastrutture, il turismo. Il capitale autorizzato è di 50 milioni di dollari. (Res)