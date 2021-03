Croazia: partiti Hss e Sdp correranno insieme alle elezioni locali nella regione di Zagabria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito contadino croato (Hss) e il Partito socialdemocratico (Sdp) hanno reso nota l'intenzione di presentarsi insieme alle elezioni locali per la regione di Zagabria, previste per maggio prossimo. Il socialdemocratico Mihael Zmajlovic si candiderà per la guida della contea di Zagabria, mentre Hrvoje Frankic, correrà come suo vice. I due candidati della coalizione hanno fortemente criticato l'attuale presidente della regione Stjepan Kozic, che è stato eletto candidato dall'Hss quattro anni fa. Nel primo anno del suo mandato ha però lasciato il Partito contadino, lanciando una propria formazione e dando vita a una coalizione con l'Unione democratica croata (Hdz). Zmajlovic e Frankic hanno promesso che non permetteranno la ripetizione di un simile scenario. I due candidati hanno affermato che la loro visione dello sviluppo della regione di Zagabria è basata su un'amministrazione moderna, efficiente e trasparente che garantisca sviluppo e standard di vita elevati, servizi sanitari e educativi disponibili e connettività dei trasporti. (Seb)